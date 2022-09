Stiri pe aceeasi tema

- Un oraș strategic și amplasat pe Dunare devine comoara Romaniei. Acesta preia coroana de cel mai verde judet din tara, in noua runda de regenerabile. Surpriza mare pentru locuitorii sai. Municipiul demonstreaza ca se poate folosi astfel de surse de energie pentru costuri reduse și poluare mai puțina.…

- Politehnica Timisoara se reintalneste cu FC Brasov pentru a treia oara in decurs de circa trei luni. Alb-violetii joaca iar pe „Stiinta” cu formatia in fata careia a pierdut ambele manse ale barajului de supravietuire de la finele editiei trecute de Liga 2. Bogdan Andone asteapta cu aceasta ocazie o…

- Politehnica Timisoara s-a impus cu 7-0 (1-0), astazi pe „Stiinta”, in fata divizionarei terte Aurul Brad. Daniel Benzar (2), Luchian Gologan, Alin Ignea, Ionut Batanași (2) si Aymar Meleke au marcat golurile alb-violetilor in ultimul test inainte de prima etapa a editiei 2022-23 a esalonului secund.…

- Ieri, la sediul Federației Romane de Fotbal (FRF), a avut loc tragerea la sorți in urma FC Unirea Dej a aflat programul sezonului regular din Liga 2 (ediția 2022-2023). Echipa antrenata de Dragoș Militaru a fost norocoasa, caci in sezonul regular va avea 10 meciuri pe teren propriu și doar 9 in deplasare.…

- Politehnica Timisoara va efectua in aceasta vara un cantonament extern. Alb-violetii plreaca joia viitoare spre Slovenia, urmand sa-si stabileasca pana in 18 iulie cartierul general in oraselul Slovenj Gradec. Elevii lui Bogdan Andone vor disputat in cadrul stagiului si patru partide de verificare cu…

- Politehnica Timisoara a inceput si aceasta perioada de pregatire cu un amical castigat la scor. Alb-violetii au dispus pe „Stiinta” de Obilici Sanmartinu Sarbesc cu 16-0 in trei reprize pe parcursul carora lotul gazdelor pregatite de Bogdan Andone a tot intinerit pana la nivel de juniori „republicani”.…

- Politehnica Timisoara a strans azi randurile pentru noul sezon, care probabil va fi tot in „B” in ciuda retrogradarii sportive. Vara va lasa insa urme in lotul alb-violet, din care au fost multe absente astazi. In schimb, foarte multi tiner au fost vazuti de azi de Bogdan Andone, care a vorbit deja…

- ACS Oțelul Galați, Progresul Spartac, Minaur Baia Mare, CSM Slatina și CSC Dumbravița au obținut promovarea in Liga 2 de fotbal, in urma rezultatelor inregistrate miercuri in returul barajelor.