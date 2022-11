Stiri pe aceeasi tema

- Se putea mai mult… dar asta a fost! Ripensia a pierdut pe teren propriu, 0-1 cu Otelul Galati, o nou-promovata ce vrea sa urce si in Liga 1, in jocul din etapa a 15-a disputat pe arena Electrica. Oaspetii au inceput in forta si au preluat mijlocul terenului, avand o bara prin Gorovei inca din ... The…

- AFC Universitatea Galați – ACS Mausoleul Marasesti 3 – 5 (2-2) In prima etapa a actualei ediții de campionat al Ligii a 2-a la futsal, ACS Mausoleul Marașești intrecea cu 14-4, pe teren propriu, pe AFC Universitatea Galați. Formația oaspete, nou inființata, avea ca antrenor pe David Asandei, fostul…

- Otelul Galati a terminat la egalitate cu Gloria Buzau, 1-1 (1-1), marti, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a 12-a a Ligii a II-a de fotbal, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cetațenii din Republica Moldova sunt indemnați sa reduca consumul de energie electrica dupa atacurile cu rachete din Ucraina, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- In a noua etapa din Liga 2, echipa de fotbal Unirea Dej va intalni sambata, pe teren propriu, formația Oțelul Galați. Duelul dintre Unirea Dej și Oțelul Galați se va consuma sambata, 8 octombrie, cu incepere de la ora 13:00, pe Stadionul Municipal Dej. Inaintea acestei confruntari, dejenii antrenați…

- Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Oțelul Galați, a reacționat dupa tragerea la sorți a grupelor Cupei Romaniei de astazi. Vineri, la Casa Fotbalului, s-au tras la sorți grupele Cupei Romaniei. Oțelul Galați a fost repartizata in grupa B, acolo unde le va intalni pe FCSB, CS Mioveni și Gloria…

- Otelul Galați a fost dominata 120 de minute de Jiul Petroșani, dar a fost salvata de portarul de 23 de ani Rareș Pop, care a fost decisiv la golul marcat de galateni in prelungiri si a scos doua lovituri de departajare. Lider in Liga a 2-a, Dorinel Munteanu nu a pus mare pret pe meciul cu Jiul din…

- Politehnica Timisoara nu a produs surpriza pe Dunare, „surpriza” caci alb-violetii erau cotati clar cu sansa a doua in conditiile in care Otelul Galati, desi nou promovata, e fara esec iar banatenii au dezamagit. Si-a continuat sirul de succese azi, printr-un 1-0 sec, notat inca din minutul 3 pe tabela.…