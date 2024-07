Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Sekou Camara (26 de ani) a semnat cu nou-promovata Unirea Slobozia. Sekou Camara, liber de contract dupa ce s-a desparțit de FC Botoșani este noul jucator de la Unirea Slobozia. Atacantul din Guinea a semnat pe un an cu nou-promovata și a susținut deja primul antrenament sub comanda lui Adrian…

- Jacqueline Cristian (66 WTA, 26 ani), caștigatoare de 14 turnee ITF și probabil reprezentanta a Romaniei la Jocurile Olimpice de la Paris, s-a alaturat Clubului Sportiv Dinamo, care iși marește angrenajul de sportivi de performanța. Ultimul turneu major la care a participat tenismena a fost Roland Garros,…

- Costin Ghiocel, fundașul central ce a fost ultima oara la Oțelul Galați, imbraca tricoul alb-violet. Ințelegerea sa cu FC Argeș se va intinde pe parcursul a 2 sezoane. Nascut pe 7 februarie 1994, la Galați, Ghiocel a jucat in acest sezon 13 partide pentru echipa dunareana. Alaturi de Oțelul a promovat…

- Atacantul central Mario David (16 de ani), fost jucator la FC Botoșani și fost golgheter la grupele de juniori ale moldovenilor, a semnat primul sau contract de fotbalist profesionist cu gruparea italiana Ternana. Ternana Calcio a pierdut joi seara barajul de menținere in Serie B și a retrogradat astfel…

- Miercuri de la ora 18 se desfașoara pe stadionul Solovan partida de baraj pentru accederea in liga a doua la fotbal, CSM SIGHET-GLORIA BISTRIȚA. Pentru evitarea aglomerației la casa de bilete in ziua meciului, conducerea clubului scoate biletele la vanzare incepand de luni, astfel: intre orele 8-12…

- Principala echipa de fotbal a județului Mureș, CS Unirea Ungheni 2018, a remizat vineri, 3 mai, in deplasare, scor 0-0, in fața formației Gloria 2018 Bistrița. Meciul a contat pentru etapa a 6-a a play-off-ului Seriei a 9-a a Ligii a III-a. In cealalta disputa a etapei, Univ. din Alba Iulia a invins,…

- Unirea Ungheni a invins sambata, 6 aprilie, in deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0) formația CSU Alba Iulia, in etapa a 2-a a play-off-ului Seriei 9 a Ligii a III-a de fotbal. Golurile echipei pregatita de fostul internațional roman Florentin Petre au fost reușite de Fulop (63) și Horșia (66 – penalty).…

- Un bebelus in varsta de doar 8 ore, cu o afectiune severa, a fost transportat, miercuri, de la Bistrita la Cluj-Napoca cu un elicopter SMURD pentru a fi salvat, potrivit News.ro. Articolul Bebelus nascut de doar 8 ore, transportat de urgenta de la Bistrita la Cluj-Napoca cu un elicopter SMURD. Micuțul,…