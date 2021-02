Stiri pe aceeasi tema

- In acest moment, Craiova este la cinci punte de liderul FCSB, aceeași distanța care ii separa pe elevii de Gane de un loc in play-off. Claudiu Niculescu considera ca pentru ambele va fi foarte dificil sa iși atinga țintele.“Ambele variante sunt complicate. Și pentru Craiova e greu sa caștige titlul…

- UTA Arad a invins-o pe Academica Clinceni cu scorul de 3-0 (1-0), joi, in deplasare, in etapa a 21-a a Ligii I de fotbal. UTA a deschis scorul dupa doar 27 de secunde, prin Liviu Antal, care a marcat primul sau gol in culorile echipei aradene si cel mai rapid din acest sezon al Ligii I. Pana acum titlul…

- Dinamo a fost umilita aseara la Botoșani. Moldovenii care au avut și doua bare au inscris de 4 ori, in timp ce Dinamo nu a dat nici macar un gol. Antrenorul lui Dinamo a declarat ca problemele de lot cu care s-a confruntat inaintea jocului au contat decisiv in stabilirea scorului final. 4 jucatori au...…

- Peste mai puțin de jumatate de an, Oțelul Galați va sarbatori un deceniu de cand a devenit campioana. Intr-un campionat in care se bateau Steaua, Dinamo, Rapid, CFR, FC Vaslui sau Poli Timișoara, elevii lui Dorinel dadeau peste cap toate calculele. Azi, in urma a ramas o echipa care spera sa joace la…

- Razvan Lucescu, unul dintre cei mai bine cotați antrenori romani, a rememorat pentru Libertatea momentele emoționante și teribile din Decembrie 1989. Mana de mana cu cea ce avea sa-i devina soția, Ana, uneori alaturi de cel mai bun prieten, Kiki Iancu, infruntand, nonșalant, momente periculoase, Lucescu…

- Liga Zimbrilor programeaza miercuri și joi cea de a 14-a etapa a campionatului, organizata sub forma de turneu, la Sfantu Gheorghe. Prima surpriza a etapei vine din meciul CSM Fagaraș - Poli Timișoara, caștigat de ardeleni cu 25-24. Dunarea Calarași e la a treia neprezentare consecutiva din…

- Portarul Cristi Munteanu a debutat in Divizia A in luna noiembrie a anului 1992. Goalkeeper ul a jucat pentru Farul intre 1992 si 1997, aparand in acest interval in 100 de partide in prima liga. In Liga 1, Cristi a evoluat la echipele Farul, Dinamo, FC National, Otelul Galati, CS Otopeni si Astra Ploiesti.S…

- Formatia din „Stefan cel Mare“ se prabuseste si, la ce se vede in acest moment, poate deveni urmatorul colos din fotbalul romanesc, dupa Rapid sau Poli Timisoara, care va fi lovit de faliment.