Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, cu incepere de la 17:30, au loc meciurile retur ale barajului pentru promovarea in Liga 2. Partidele pot fi urmarite in format liveSCORE pe GSP.ro. Progresul Spartac - CS Tunari (in tur 4-0) Odorheiu Secuiesc - CSM Slatina (0-0) Minaur Baia Mare - CS Hunedoara (in tur 1-2) Televizare: Digi…

- Manșa tur din finalele barajului pentru promovarea in Liga 1 se joaca ACUM. Partidele au inceput la ora 16:00 și sunt liveSCORE pe GSP.ro. Manșa retur se va juca pe 8 iunie CS Hunedoara - Baia Mare 1-1 Meci televizat pe Digi Sport 1 CSM Baia Mare - Odorheiu Secuiesc 0-0 Tunari - Progresul Spartac 0-1…

- Rezultatele inregistrate sambata, 28 mai, s-au disputat meciurile din manșa retur a fazei semifinale a barajului de promovare in Liga 2, pentru sezonul 2022-2023. Cele zece echipe calificate in faza finala a barajului decisiv sunt: Dante Botoșani, SC Oțelul Galați, CS Tunari, Progresul Spartac, AFC…

- Razboi in Ucraina, ziua 74. Rușii au bombardat o școala din Lugansk unde se adaposteau aproape 100 de oameni și au ucis 60 dintre aceștia. NATO a avertizat, din nou, ca razboiul Rusiei in Ucraina ar putea fi unul de lunga durata iar Secretarul General al

- CSA Steaua Bucuresti a realizat scorul zilei in etapa a treia a Ligii Nationale de rugby, 97-3 in deplasare cu CS Navodari, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Finalul acestei saptamani aduce in actualitate campionatele de la Liga Elitelor si Campionatul National, competitii aflate in faza de play-off / play-out. Iata tabloul cu jocurile seriilor in care sunt implicate formatiile oltene: Liga Elitelor U19 – play-off Vest, etapa 5: Sambata, 19 martie – ora…