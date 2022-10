Stiri pe aceeasi tema

- UTA și FCSB se intalnesc astazi, de la ora 21:00, in prima runda a grupei B din Cupa Romaniei. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Vezi AICI programul și rezultatele din etapa 1 a grupelor Cupei RomanieiDin grupa B a Cupei Romaniei mai fac…

- Gloria s-a ales cu grupa si grea, dar si fara o reteta financiara deosebita, mai ales ca duelul care ar fi umplut Crangul, impotriva vicecampioanei FCSB, nu a „iesit” la imperechere. FCSB, FC Botosani, CS Mioveni, UTA Arad, Otelul Galati si Gloria alcatuiesc Grupa B a Cupei Romaniei, potrivit tragerii…

- Gloria Buzau va evolua in Grupa B in noul format al Cupei Romaniei, alaturi de echipele FCSB, FC Botoșani, CS Mioveni, UTA Arad și Otelul Galați. Elevii lui Pustai vor juca trei partide in cadrul Grupei B, cu cate o adversara din fiecare urma valorica, dupa urmatorul program:

- Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Oțelul Galați, a reacționat dupa tragerea la sorți a grupelor Cupei Romaniei de astazi. Vineri, la Casa Fotbalului, s-au tras la sorți grupele Cupei Romaniei. Oțelul Galați a fost repartizata in grupa B, acolo unde le va intalni pe FCSB, CS Mioveni și Gloria…

- FCSB, FC Botosani, CS Mioveni, UTA Arad si Otelul Galati, alcatuiesc, alaturi de Gloria, Grupa B a Cupei Romaniei, potrivit tragerii la sorti care a avut loc vineri, la pranz, la Casa Fotbalului. Dupa cum prevede noul format al competitiei, valabil din aceasta editie, cele 24 de echipe ramase in cursa…

- Echipa de fotbal masculin a CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud intalnește ocupanta locului 2 din Liga 2, Unirea Slobozia, in Cupa Romaniei. Echipa Gloriei din Liga 3 a facut o mare surpriza, calificandu-se mai departe in turul 4 al Cupei Romaniei. A invins Unirea Dej din Liga 2, iar acum urmeaza sa intalneasca…

- Meciul CSA Steaua - Chindia Targoviște, din play-off-ul Cupei Romaniei, nu se va juca la Giurgiu, cum Federația anunțase inițial. Partida a fost mutata pe arena din Mioveni. Meciul CSA Steaua - Chindia Targoviște se joaca marți, 27 septembrie, de la ora 18:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- Daca in meciul de debut din Superliga au pierdut nemeritat, dintr-un penalti, scor: 0-1, in fața echipei FC Voluntari, cu nimic superioara, ba dimpotriva, „lupii” jucand mai bine, fapt recunoscut de iubitorii fotbalului, la Arad, in etapa a doua, eșecul suferit cu UTA, rezultat final: 0-2 (0-1), a fost…