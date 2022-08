Stiri pe aceeasi tema

Echipa Aeroportului International Craiova i-a contactat pe italienii care doreau sa ajunga in vacanta la Cracovia, dar au aterizat la Craiova, acestia spunand ca, in ciuda incidentului, vacanta lor "merge foarte bine".

Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, s-a calificat cu emotii in play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, in urma victoriei cu 2-1, dupa prelungiri, pe terenul echipei Sturm Graz, in mansa secunda a turului al treilea preliminar, potrivit Agerpres.

Formatia FC Voluntari a invins, sambata, la Mioveni, cu scorul de 3-0, echipa UTA Arad, intr-un meci din etapa a treia a Superligii, potrivit news.ro.

Un barbat de 71 de ani din județul Iași a ajuns la spital cu trei mușcaturi de șarpe. Aceasta a fost tratat la UPU și apoi internat.

Simona Halep, locul 18 WTA, va juca, marti, in primul tur la Wimbledon cu sportiva Karolina Muchova (Cehia, 81 WTA).

Simona Halep, locul 20 WTA si favorita 2, o va intalni pe sportiva ucraineana Lesia Tsurenko, numarul 116 WTA, in primul tur al turneului de categorie WTA 250 de la Birmingham.

Actrita britanica Angela Lansbury, in varsta de 96 de ani, va fi recompensata cu un premiu pentru intreaga cariera la editia din acest an a galei Tony Awards, informeaza site-ul revistei Variety.

Antrenorul italian Antonio Conte a declarat ca a realizat cu Tottenham, prin calificarea in Liga Campionilor la fotbal, unul dintre cele mai mari succese din cariera sa, conform Agerpres.