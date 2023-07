Tehnicianul echipei Otelul, Dorinel Munteanu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu FCSB, scor 0-2, ca a vazut lucruri pozitive la acest joc, astfel ca nu poate sa fie suparat prea tare pe jucatorii sai, anunța news.ro.

“In prima repriza n-am dat nicio sansa adversarului in afara ocaziei lui Tavi Popescu. In general nu sunt multumit la nicio infrangere, dar nici nu pot sa fiu suparat foarte tare pe echipa. Am foarte multe lucruri pozitive de tras din acest meci. Trebuie sa imbunatatim jocul nostru”, a spus Munteanu.

CITESTE SI: echipa feminina de sabie a Romaniei se claseaza pe…