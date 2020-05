Stiri pe aceeasi tema

- Un cargobot operat de Marina Rusa a tranzitat stramtoarea Bosfor navigand spre Siria cu un transport de ambulante militare, transmite marti Reuters, citata de Agerpres. Siria a raportat primul sau caz de COVID-19 duminica, dupa saptamani in care autoritatile de la Damasc au respins afirmatiile opozitiei…

- Intr-un anunț pe Instagram facut acum citeva ore, actorul anunța ca, dupa ce el și soția sa Rita Wilson, ambii in virsta de 63 de ani, s-au simțit obosiți și au avut simptome de raceala, și-au facut analizele pentru coronavirus și acestea au ieșit pozitive.Tom Hanks și soția sa Rita erau la filmari…

- Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, asuferit o lovitura dora de unde se aștepta mai puțin. Avocatul Pompiliu Bota susține ca a caștigat dreptul de folosința exclusiva a marcii combinate Steaua București pana in 2027.Vestea vine la doi ani dupa ce Gigi Becali anunțase ca a fost contactat de…

- Sportul constantean este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata Dumitru Momescu, fost arbitru de fotbal, fost observator si fost oficial al Comisiei Judetene de Arbitri.S a stins o viata de om, am pierdut o fiinta draga Vestea trecerii in nefiinta a celui ce a fost Dumitru Momescu, fost arbitru…

- Armata israeliana a revendicat luni o serie de lovituri aeriene impotriva unor "pozitii" ale Jihadului Islamic in Siria, care au facut doi morti, dupa tiruri de rachete din Gaza ale acestui grup armat islamist, informeaza France Presse. Doi combatanti ai Jihadului Islamic au fost ucisi…

- Specialistii au gasit anul trecut pesticide peste limita maxima admisa doar intr-o singura proba de tomate dintr-un total de 675 analizate la laboratoarele din Bucuresti si Mures, rosiile neconforme fiind retrase de la comercializare, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

- Patruzeci de angajați ai spitalului universitar Zhongnan din Wuhan au fost contaminați cu noul coronavirus în ianuarie, potrivit unui studiu publicat vineri și care confirma de maniera elocventa vulnerabilitatea personalului medical în fața virusului, scrie AFP.Un bolnav internat…

- Un avion Airbus A320 cu 172 de pasageri la bord a aterizat de urgenta la baza aeriana Khmeimim controlata de Rusia in Siria, dupa ce fortele siriene de aparare antiaeriana erau cat pe ce sa-l loveasca, incercand sa respinga un atac israelian, informeaza vineri agentiile de presa RIA Novosti si Reuters.…