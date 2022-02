Oțelu Roșu investește în agrement și sport OȚELU ROȘU – Primarul orașului, Luca Malaiescu, ne-a vorbit despre un bazin de inot dotat la standarde europene, terenuri de sport, asfaltari și pavari ce se vor face anul acesta! Oțelu Roșu a fost prima localitate carașeana care și-a votat bugetul pe anul acesta, fara sa mai aștepte repartizarile de la județ, urmand ca ulterior sa fie facute rectificarile necesare, dupa cum spunea primarul Luca Malaiescu. Acesta a precizat ca este vorba despre sumele pe invațamant și cele repartizate pe cota de 6% din impozitul pe venit. Dar ce se va face anul acesta la Oțelu Roșu? Potrivit edilului, „in acel… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

