Stiri pe aceeasi tema

- Parade in cinstea celei de-a 75-a aniversari a Victoriei in Marele Razboi pentru Apararea Patriei au loc pe 24 iunie, in 28 de orașe din Rusia, scrie tass.ru. In multe alte orașe au loc evenimente festive in alte formate, inclusiv procesiuni festive. In unele regiuni, din cauza situației epidemice,…

- Igor Dodon a plecat la Moscova. In cadrul vizitei sale de doua zile, șeful statului, la invitația președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, va participa la parada militară organizată cu prilejul aniversarii a 75-a a Victoriei în Marele Razboi pentru Apararea Patriei. La eveniment participă…

- CHIȘINAU, 18 iun – Sputnik. Ministrul Apararii, Alexandru Pinzari, a fost invitat de Secretariatul Parlamentului sa se prezinte astazi in fața deputaților, pentru a fi audiat pe subiectul participarii militarilor moldoveni la parada din 24 iunie ce va fi organizata la Moscova cu ocazia implinirii…

- Un contingent din 75 de militari ai subdiviziuni de elita a Armatei Naționale au zburat in seara de sambata, 13 iunie 2020 spre Moscova, unde va participa la parada militara care se va desfașura pe Piața Roșie, la 24 iunie, cu ocazia aniversarii a 75-a a Victoriei in cel de-al doilea Razboi Mondial.

- Un contingent din 75 de militari ai subdiviziuni de elita a Armatei Naționale au zburat in seara de sambata, 13 iunie 2020 spre Moscova, unde va participa la parada militara care se va desfașura pe Piața Roșie, la 24 iunie, cu ocazia aniversarii a 75-a a Victoriei in cel de-al doilea Razboi Mondial.

- CHIȘINAU, 10 iun - Sputnik. Purtatorul de cuvant al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat pentru presa ca Federația Rusa a primit confirmarea participarii la Parada Victoriei din partea mai multor state. "Exista o lista preliminara, totul este in proces de lucru. Avem confirmari din Kazahstan,…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a acceptat invitația parții ruse de a participa la sarbatorile dedicate „zilei victoriei” în marele razboi patriotic. Militarii moldoveni vor participa la parada cu prilejul celei de-a 75-a aniversari a victoriei în marele…

- Șeful statului a decis sa lanseze un flashmob online, intitulat Regimentul Nemuritor, pentru a onora persoanele care au luptat in Marele Razboi pentru Apararea Patriei. Acesta indeamna internauții, timp de 9 zile, incepand cu astazi sa posteze pozele parinților, buneilor care au luptat in razboi.