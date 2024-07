OSSIAN din Ungaria va concerta la Reghin

Stiri pe aceeasi tema

Evenimentul va avea loc in perioada 13-14 iulie. Vizitatorii vor putea degusta diferite soiuri de ciuperci precum Trufa Neagra, Galbiori, Hribi, Koji, Shiitake sau Pleurotus. Programul degustarilor va fi zilnic intre orele 14-22. Gastro Fungi Show in luna iulie la Sovata

Sportivul roman Catalin Chirila a cucerit medalia de aur in proba de canoe simplu pe distanța de 1.000 metri, din cadrul Campionatelor Europene de kaiac-canoe de la Szeged (Ungaria). Canoistul de la CSA Steaua a fost cronometrat cu timpul de 1 min 51 sec 875/1000.

Joi 6 iunie clopoțelul a sunat ultima oara pentru absolvenții Liceului Tehnologic "Ion Vlasiu" din Targu Mureș (Foto) Festivitate de absolvire la Liceul Tehnologic "Ion Vlasiu" din Targu Mureș

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Slovenia, unde autoritatile au decis sa extinda cu sase luni controalele la punctele de frontiera terestre cu Ungaria si Croatia. Potrivit MAE, autoritatile slovene au luat decizia de a extinde cu inca 6 luni controalele la

Pelerinii din Ungaria care vor participa, la sfarsitul acestei saptamani, la procesiunea de Rusaliile catolice de la Sumuleu Ciuc vor fi intampinati de catre autoritatile covasnene in gara CFR din Sfantu Gheorghe. Potrivit reprezentantilor Primariei, trenul special pus in circulatie cu acest prilej

Naționala feminina de handbal a Romaniei a caștigat grupa 1 preliminara și s-a calificat, impreuna cu Croația, situata pe locul doi, la Campionatul European din acest an. Elveția, Austria, Ungaria și Norvegia sunt calificate din oficiu – primele trei din postura de gazde, iar Norvegia deoarece este

Antreprenorul baimarean Ferenc Korponay, cunoscut pentru ca a fondat, dezvoltat si apoi vandut businessul Maravet, activ in domeniul produselor pentru animale, a cumparat o firma in Ungaria, a treia achizitie in decurs de cateva luni, dupa alte doua in Romania. WAF Kft din Ungaria este o firma de distributie

Deschiderea sezonului de caiac pe Canalul Morii.