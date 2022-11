Osprey, cel mai mare computer cuantic din lume. Vom obține supremația cuantică? IBM a construit cel mai mare computer cuantic de pana acum. Poreclit Osprey, computerul are 433 de ,, sau biți cuantici, adica de trei ori mai mult decat deținatorul precedent al recordului, un computer IBM cu 127 de qubiți, și de opt ori mai mult decat computerul Sycamore de 53 de qubiți al Google, anunța descopera.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

