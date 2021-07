Oslo interzice închirierea trotinetelor electrice pe timpul nopţii pentru a preveni sute de accidente Persoanele aflate in Oslo nu vor mai putea inchiria trotinete electrice intre orele 23:00 si 5:00 ca urmare a numarului mare de accidente, informeaza DPA marti. Consiliul municipal a luat aceasta decizie care urmeaza sa intre in vigoare la inceputul lunii septembrie, au relatat marti agentia norvegiana de stiri NTB si postul NRK. Potrivit medicilor de la Spitalul Universitar din Oslo, printr-o astfel de interdictie ar fi putut fi prevenite sute de raniri pe perioada verii. Mai multe companii de inchiriere au luat deja decizia de a mentine parcate trotinetele electrice in noptile din weekend sau… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

