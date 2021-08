Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire inedita sub o casa din Michigan. In timp ce facea unele lucrari de reparatie, proprietarul a dat peste bile de bowling. Unele din 1950. Si nu au fost tocmai putine. Americanul a numarat 150, toate ingropate sub imobil. Si crede ca sint mai multe. Pentru ca prietenii au inceput sa ii ceara…

- Una dintre victimele accidentului rutier produs miercuri dimineata pe raza localitatii Calinesti este ofiter de politie, au declarat, pentru Agerpres, surse din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani.Potrivit acestora, barbatul de 27 de ani, care a fost ranit si care se afla internat…

- Specialiștii au facut o noua descoperire istorica. Arheologii din Buzau au fost surprinși de detaliile pe care le-au vazut cu ochii lor. Acestea indicau informații mai clare din timpul domniei lui Decebal. Despre ce este vorba? Descoperire istorita la Buzau din perioada domniei lui Decebal Un numar…

- Patru bombe de aruncator, de calibru 60 milimetri, au fost descoperite, sambata, pe raza localitatii Tudora, in timpul unor lucrari de constructie a retelei de canalizare, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu. Potrivit acesteia,…

- Specialiștii vorbesc desore patru tipuri de eclipse solare: totala, inelara, parțiala și hibrida. hibrida. In Romania, in urmatorii 80 de ani vom avea parte de 37 eclipse parțiale, doua eclipse inelare și o eclipsa totala. Primele doua eclipse totale, cele mai spectaculoase, vor avea loc in anii 2026…

- Biserica Harvest Arad va invita, maine, 29 mai, de la ora 17, sa luați parte la vernisarea Muzeului Bibliei, eveniment care va avea loc in incinta bisericii din Vladimirescu, Via Carmina – Str. Augusta nr. 8. Cu aceasta ocazie oaspete de onoare va fi Victor Opaschi, secretar de stat pentru culte. Acest…