- Comisia Europeana a cerut marti ca acordul anuntat luni intre Turcia si Rusia vizand evitarea unui atac asupra provinciei siriene nord-vestice Idlib, ultimul bastion al rebelilor, sa garanteze 'protectia vietilor si a infrastructurilor civile', transmite AFP preluata de Agerpres. 'Speram ca…

- Turcia, care incearca sa previna o ofensiva majora a regimului sirian si a aliatilor sai la Idlib, a trimis intariri militare spre unul din punctele sale de observare in aceasta provincie rebela siriana, a relatat luni presa turca, citata de AFP. Aceste intariri, potrivit cotidianului Hurriyet,…

- Peste 30.000 de persoane au fost stramutate in Siria de bombardamentele regimului si ale aliatului sau rus, care au vizat de la inceputul lunii provincia Idlib si teritoriile insurgente adiacente, a anuntat luni ONU, relateaza AFP. "Suntem profund ingrijorati de escaladarea recenta a violentelor care…

- Avioanele de lupta ale Rusiei au lansat noi raiduri aeriene asupra provinciei siriene Idlib, conform Observatorului Sirian al Drepturilor Omului, scrie BBC potrivit News.ro . Observatorul a comunicat ca avioanele ruse au lovit baze ale aliantei jihadiste Hayat Tahrir al-Sham (HTS) si ale gruparii Ahrar…

- Presedintele turc, Tayyip Erdogan, a cerut oprirea ostilitatilor in regiunea siriana controlata de rebeli, Idlib si a declarat ca un potential atac al guvernului asupra rebelilor ar putea duce la un masacru, scrie Reuters.Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a informat ca Moscova se opune…

- Un atac efectuat un provincia siriana Idlib ar in semna un masacru, iar summitul care va avea loc la Teheran intre Iran, Rusia și Turcia va avea rezultate pozitive, a afirmat marți președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Aviatia rusa si-a reluat, dupa 22 de zile de intrerupere, bombardamentale in Idlib, o provincie din nord-estul Siriei considerata ultimul bastion important de rebeli, anunta Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de agentia de presa Reuters.

- Peste 700.000 de persoane ar putea fi stramutate in urma unei ofensive a guvernului sirian in provincia Idlib, mult mai multe decat au fost in cursul unei recente lupte in sud-vestul Siriei, se arata intr-un raport aparut in publicatia medicala Health Cluster Bulletin, relateaza Reuters miercuri. Multe…