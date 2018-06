Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a bombardat sambata seara zone controlate de rebeli in sudul Siriei, pentru prima oara de cand ea a acceptat, in urma cu aproape un an, un armistitiu in aceasta parte a tarii, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Conform sursei mentionate,…

- Aproximativ 12.500 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele in provincia Daraa din sudul Siriei in ultimele doua zile, inaintea unor posibile noi confruntari intre fortele guvernamentale, sprijinite de aliatii lor, si luptatorii opozitiei in zona, relateaza dpa. Persoanele care au plecat…

- Cel putin 40 de combatanti proguvernamentali au fost ucisi in cursul unor lovituri aeriene straine care au vizat duminica pozitii militare in estul Siriei, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de agentia Xinhua. Pozitiile vizate apartin gruparii libaneze…

- De la proclamarea sa, in iunie 2014, asa-numitul califat al Statului Islamic a executat in Siria 2900 de civili, conform unei estimari publicate marti de organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Acelasi raport, citat de Xinhua, arata ca totalul care include…

- Rachete, trase "probabil" de aviatia israeliana, au lovit joi depozite de arme apartinand miscarii libaneze Hezbollah in apropierea aeroportului militar Dabaa, in centrul Siriei, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. "Sase rachete au fost trase asupra…

- Operatiunile de evacuare a jihadistilor si familiilor acestora din bastionul gruparii Stat Islamic (SI) situat in sudul Damascului s-au incheiat luni, a anuntat organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP. "Circa 1.600 de combatanti ai SI si civili…