- Operatiunile de evacuare a jihadistilor si familiilor acestora din bastionul gruparii Stat Islamic (SI) situat in sudul Damascului s-au incheiat luni, a anuntat organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP. "Circa 1.600 de combatanti ai SI si civili…

- Un alt doilea grup de jihadisti ai organizatiei Stat Islamic (SI) a fost evacuat in noaptea de duminica spre luni din ultimul lor bastion din Damasc, in baza unui acord intervenit cu regimul sirian, neconfirmat insa de acesta, transmite AFP, citand Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO),…

- Un alt doilea grup de jihadisti ai organizatiei Stat Islamic (SI) a fost evacuat in noaptea de duminica spre luni din ultimul lor bastion din Damasc, in baza unui acord intervenit cu regimul sirian, neconfirmat insa de acesta, transmite AFP, citand Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).…

- O incetare a focului intre regimul sirian si gruparea Stat Islamic a intrat in vigoare sambata in sudul Damascului, unde sunt grupati ultimii jihadisti, in vederea unui acord de evacuare, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Regimul lui Bashar al-Assad a lansat…

- Un atac aerian nocturn atribuit Israelului, in apropiere de Damasc, s-a soldat cu 15 morti in randul combatantilor straini care sustin regimul sirian lui Bashar al-Assad – dintre care opt sunt iranieni, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP conform News.ro . Tirul…

- Fortele armate siriene si aliatii lor au intrat in alerta totala in intreaga tara si au evacuat posturi militare in perspectiva unor posibile raiduri internationale, au declarat marti un ONG de monitorizare si activisti, citati de agentia dpa. Armata siriana este "in alerta totala in toate aeroporturile…

- Suspiciuni de atac chimic in Siria dupa un raid aerian al regimului Bashar al-Assad asupra ultimului bastion rebel din Ghouta de Est, a anuntat sambata o organizatie neguvernamentala. Echipele de salvare au denunțat un posibil atac cu clor dupa ce 11 persoane s-au sufocat ca urmare a unui raid al regimului…

- Regimul sirian controleaza de acum 90% din ultimul fief rebel de la portile Damascului, in Ghouta de Est, dupa mai bine de o luna de bombardamente sangeroase si semnarea cu doua grupari insurgente a unor acorduri de evacuare, transmite AFP preluat de agerpres. "Ultimul convoi pleaca din Harasta…