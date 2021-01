Stiri pe aceeasi tema

- Congresul Statelor Unite ar fi trebuit sa valideze miercuri victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din Statele Unite, insa procesul a fost suspendat, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului din Washington. La inceputul lunii noiembrie, democratul Joe…

- Primarul capitalei americane Washington, Muriel Bowser, a decretat miercuri stare de asediu pentru 24 de ore. Dupa ce președintele in exercitiu Donald Trump le-a cerut sustinatorilor sai sa mearga si sa protesteze impotriva certificarii de catre senatori a victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidențiale,…

- Statul american Georgia a revenit asupra comunicatului de presa privind certificarea oficiala a victoriei lui Joe Biden în scrutinul prezidential, transmite Reuters. Presa locala preluata de Reuters a anuntat vineri ca rezultatul renumararii voturilor a fost confirmat oficial, iar cei…

- „De cand presa de propaganda decide cine va fi noul nostru presedinte? Cu totii am aflat tot felul de chestii in ultimele doua saptamani", a scris presedintele Donald Trump. In timp ce liderii internationali il felicitau deja pe Joe Biden, sambata, pentru mandatul obtinut la Casa Alba, avocatul lui…

- Presedintele afgan, Ashraf Ghani, l-a felicitat duminica aceasta pentru victoria in alegeri pe presedintele ales al SUA, Joe Biden, si pe vicepresedintele ales, Kamala Harris, cu care spera sa lucreze pentru a aduce pacea in Afganistan, transmite EFE.Ghani a scris pe contul sau de Twitter…

- Presedintele american Donald Trump, care juca golf in Virginia in momentul anuntului presei conform caruia alegerile au fost castigate de Joe Biden, a fost intampinat cu huiduieli si cu semne obscene de multime, la revenirea la Casa Alba.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin…

- Suspansul alegerilor care au facut o lume intreaga sa-și indrepte atenția asupra SUA continua și vineri, deși Joe Biden se apropie in statele cheie de cifra magica de 270 de voturi in colegiile electorale, cifra care ii va asigura președinția, potrivit hotnews. Intre timp, Donald Trump a susținut prima…