Presedintele in exercitiu al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), prim-ministrul albanez Edi Rama, a denuntat vineri, la Viena, situatia 'profund alarmanta' din Belarus, indemnand regimul de la Minsk sa accepte propunerea de mediere lansata de OSCE, transmite AFP.



In urma alegerilor prezidentiale de la 9 august, 'guvernul (din Belarus) a reactionat la proteste printr-o recurgere disproportionata la forta, la detentii generalizate si la restrangeri ale libertatii media', a declarat Rama, in deschiderea unei reuniuni speciale a Consiliului Permanent…