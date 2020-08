Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a propus luni guvernului din Belarus o mediere care sa stabileasca un "dialog deschis si constructiv", potrivit unui comunicat al organizatiei internationale cu sediul la Geneva, citat marti de AFP. "O oferta oficiala a unei vizite…

- Mai mult de 50 de persoane au fost retinute la Minsk si peste 120 la nivel national, dupa protestele masive din Belarus, produse ca urmare a faptului ca Aleksandr Lukasenko este aproape sa castige al saselea mandat consecutiv de președinte, a anuntat organizatia pentru drepturile omului Viasna, preluata…

- Reprezentantul Special al Presedintelui in exercitiu al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa, din partea Albaniei pentru procesul de reglementare transnistreana, ambasadorul Thomas Mayr-Harting a salutat intalnirea Condrita dintre presedintele moldovean Igor Dodon si liderul transnistrean…

- Un acord care prevede incetarea in totalitate a confruntarilor militare intre serviciile de securitate ucrainene si insurgentii prorusi a intrat in vigoare luni in regiunile separatiste din estul Ucrainei, informeaza agentia de presa Reuters.Oficiali rusi si ucraineni, impreuna cu negociatorii…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) nu este deplin functionala intrucat nu va avea o echipa de conducere in urmatoarele luni, a declarat Robert Rydberg, adjunct al ministrului de externe al Suediei, tara care va detine presedintia acestei organizatii anul viitor, informeaza…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) va ramane fara conducere la sfarsitul acestei saptamani, dupa ce tratativele vizand prelungirea temporara a mandatelor principalilor lideri ai organizatiei s-au soldat cu un esec, au indicat marti diplomati citati de dpa, potrivit Agerpres.…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut miercuri, 3 iunie 2020, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Suediei, doamna Therese Hyden, inclusiv in contextul sarbatoririi, la 6 iunie, a Zilei Nationale a Suediei. Ministrul Bogdan Aurescu si ambasadorul Suediei au exprimat dorinta de aprofundare…