OSCE: Restricţiile impuse jurnaliştilor în contextul pandemiei de COVID-19, un risc major pentru populaţie Numarul tarilor care au impus restrictii asupra jurnalistilor a crescut odata cu sporirea cazurilor de infectare cu noul coronavirus, a avertizat reprezentantul pentru libertatea presei al OSCE, Harlem Desir, care a atentionat ca aceasta tendinta ar putea expune populatia unui risc în loc sa o protejeze de fake news, informeaza vineri dpa, citata de Agerpres.



Ungaria a atras recent atentia printr-o ordonanta de urgenta care prevede pedepse dure pentru difuzarea de informatii false, iar alte câteva tari au luat masuri similare în ultimele saptamâni.



''Ceea…

Sursa articol: hotnews.ro

