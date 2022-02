Observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au raportat, sambata, peste 1.500 de incalcari ale incetarii focului in estul Ucrainei intr-o singura zi, cel mai mare numar inregistrat in acest an, informeaza The Guardian. Doi militari ucraineni au fost ucisi, iar altii au fost raniti, in ultimele 24 de ore. Raportul a acoperit […] The post OSCE raporteaza intensificarea exploziilor in estul separatist al Ucrainei. Doi militari ucraineni au fost ucisi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .