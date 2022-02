Stiri pe aceeasi tema

- Confruntarile armate care au avut loc joi în estul Ucrainei au fost cele mai ample începând din 2015 în conflictul dintre fortele guvernamentale ucrainene si separatistii sustinuti de Rusia, a declarat o sursa diplomatica, transmite vineri Reuters cu referire la agerpres.ro.…

- Mai multe tiruri cu arme grele au avut loc, joi, in estul Ucrainei, in apropierea zonelor controlate de rebelii sprijiniți de Rusia. O gradinița din localitatea Stanți Lugansk ar fi nimerit sub focul artileriei separatiștilor din Donbas. Reprezentanții Organizației pentru Securitate și Cooperare in…

- Separatiștii susținuți de Rusia in estul Ucrainei au acuzat joi forțele Kievului ca au deschis focul pe teritoriul lor de patru ori in ultimele 24 de ore și au spus ca incearca sa stabileasca daca exista victime, transmite Reuters. Agențiile de informații americane au spus la inceputul acestei luni…

- Personalul american al OSCE (Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa) a inceput sa se retraga, cu automobilele, din orasul Donetk, aflat in estul Ucrainei si controlat de separatistii prorusi, de teama unei invazii militare ruse, transmite duminica Reuters Statele Unite si aliatii…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a criticat joi lipsa de progrese in directia gasirii unei solutii la conflictul din estul Ucrainei, transmite dpa. ''Nevoile umanitare trebuie sa prevaleze in fata consideratiilor politice'', a declarat ministrul de externe suedez…