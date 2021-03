OSCE constată o tendinţă în general pozitivă în Donbas în pofida înmulţirii cazurilor de încălcare a armistiţiului Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) mentioneaza intr-un raport dat publicitatii miercuri seara ca, in pofida inmultirii cazurilor de incalcare a armistitiului in vigoare in zona de conflict din estul Ucrainei in ultimele luni, tendinta este in general pozitiva, potrivit dpa. Numarul incalcarilor inregistrate este 'mult sub' indicele mediu pentru intreg anul 2020. Actuala incetare a focului intre armata ucraineana si separatistii prorusi, sustinuti de Rusia in Donetk si Lugansk, a intrat in vigoare la sfarsitul lunii iulie. De la inceputul anului, cel putin 14 soldati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un soldat ucrainean a fost ucis si alti doi raniti in doua confruntari cu separatistii sprijiniti de Rusia in estul Ucrainei, a anuntat luni armata ucraineana, potrivit AGERPRES. Ucraina se confrunta cu separatistii sustinuti de Rusia in regiunile de est Donetk si Lugansk din 2014, dupa anexarea…

- Zonele controlate de separatisti in estul Ucrainei au inceput sa vaccineze rezidentii cu vaccinul rusesc anti-COVID-19 Sputnik V, in ciuda interdictiei sale la nivel national, relateaza luni DPA, citata de Agerpres . Printre cei care au fost imunizați se numara lucratori medicali, asistenți sociali…

- Sunt necesari mai multi pasi pentru a proteja o fragila incetare a focului in estul Ucrainei, pe masura ce cresc violarile acordului, a declarat pentru Reuters ministrul suedez de externe Ann Linde miercuri in timpul unei deplasari in regiune. Linde a fost in prima sa vizita in Ucraina de cand a preluat…

- Sunt necesari mai multi pasi pentru a proteja o fragila incetare a focului in estul Ucrainei, pe masura ce cresc violarile acordului, a declarat pentru Reuters ministrul suedez de externe Ann Linde miercuri in timpul unei deplasari in regiune, potrivit Agerpres. Linde a fost in prima sa vizita…

- Suedia va face din conflictele nerezolvate din Europa o prioritate a agendei sale in timpul presedintiei pe care o detine in acest an la Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), a declarat joi ministrul suedez de Externe, Ann Linde, potrivit DPA, potrivit AGERPRES. "Cele…

- Suedia va face din conflictele nerezolvate din Europa o prioritate a agendei sale in timpul presedintiei pe care o detine in acest an la Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), a declarat joi ministrul suedez de Externe, Ann Linde, potrivit DPA. "Cele mai vizibile exemple de incalcari…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a indemnat joi la moderatie si la respectarea principiilor democratiei, dupa recentele evenimente de la Washington, unde sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump au luat cu asalt Capitoliul, sediul Congresului SUA, in incercarea…