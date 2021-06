Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina critica NATO, careia ii reproseza faptul ca nu face nimic pentru a-i accelera aderarea la Alianta Nord-Atlantica, in pofida unor tensiuni puternice cu Rusia, care a comasat zeci de mii de militari la frontiera, relateaza AFP potrivit Agerpres. Seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba…

- Negociatori ucraineni, rusi si reprezentanti ai separatistilor nu au reusit sa se puna de acord cu privire la un nou armistitiu in Donbas (estul Ucrainei) odata cu apropierea Pastelui ortodox, au anuntat joi mediatori ai OSCE, citati de France Presse. "Din pacate, niciun acord nu a fost incheiat",…

- In ultima perioada, numarul incalcarilor regimului de incetare a focului de catre forțele de ocupație ruse a crescut in estul Ucrainei, spun observatorii. Observatorii Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa au inregistrat timp de o zi 165 de incalcari ale incetarii focului in zona OOS.…

- Misiunea de monitorizare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a constatat un numar record de incalcari ale armistitiului in estul Ucrainei, scena unui conflict cu separatistii prorusi, si a denuntat obstructionarile tot mai numeroase in calea activitatii observatorilor,…

- Misiunea de monitorizare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a constatat un numar record de incalcari ale armistitiului in estul Ucrainei, scena unui conflict cu separatistii prorusi, si a denuntat obstructionarile tot mai numeroase in calea activitatii observatorilor,…

- Noaptea trecuta, sefi ai Statului Major al Apararii din Marea Britanie au confirmat ca avioanele RAF vor survola spatiul din zona Marii Negre intr-o misiune de politie aeriana. Potrivit DailyMail , avioanele vor parasi baza lor din Marea Britanie saptamana aceasta. In timp ce Ministrul Apararii sustine…

- Ministrii de externe ai G7 si seful diplomatiei europene au indemnat luni Rusia sa puna capat "provocarilor" sale si sa se angajeze in "dezescaladare" la frontierele Ucrainei unde si-a concentrat trupe, noteaza AFP."Lansam un apel Rusiei sa puna capat provocarilor si sa treaca imediat la o dezescaladare…

- Regatul Unit si Statele Unite ale Americii "se opun ferm" campaniei Rusiei de destabilizare a Ucrainei si au cerut Moscovei sa detensioneze situatia, a declarat duminica ministrul de externe britanic Dominic Raab, informeaza agentia de presa Reuters. "@SecBlinken (secretarul de stat al SUA, Antony Blinken)…