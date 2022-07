Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Gagauziei, Irina Vlah, a avut o intrevedere cu absolvenții Universitații Tehnice din Moldova – participanți la Programul regional de acordare a granturilor educaționale. Incepand cu anul 2018, 74 de studenți din Gagauzia au fost admiși la Universitatea Tehnica cu sprijinul financiar al…

- China este lider mondial in dezvoltarea proceselor tehnologice, iar Moldova va fi bucuroasa sa primeasca in țara noi companii din China. Despre acest lucru a declarat Guvernatorul Gagauziei, Irina Vlah, la intalnirea cu Excelența Sa, Dl Yang Wenbin, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii…

- Presedintele Zelenski e suparat pe presedintele Macron ca a facut niste propuneri pentru viitorul Europei. La fel sunt si romanii, ca nu vrem Europa cu doua ranguri, ca e clar ce rang o sa avem noi. Presedintele Zelenski e suparat pe presedintele Macron ca a facut niste propuneri pentru viitorul Europei.…

- Guvernatorul Gagauziei, Irina Vlah, s-a intilnit cu Excelența Sa, dl Klaus Neukirch, șeful Misiunii OSCE in Republica Moldova. In cadrul intrevederii au fost discutate problemele de securitate și provocarile cu care se confrunta Republica Moldova la momentul actual. Un subiect separat de discuție a…

- Guvernatorul Gagauziei, Irina Vlah, s-a intilnit la Comrat cu Excelența Sa, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Statelor Unite in Republica Moldova, dl Kent Doyle Logsdon. La intilnire a participat și șeful Agenției USAID din Moldova, dl Scott Hocklander, transmite Noi.md. In cadrul conversației,…

- Liderul nerecunoscutei RMN, Vadim Krasnoselski, a cerut Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) sa contribuie la intensificarea negocierilor privind reglementarea relațiilor cu Republica Moldova. Potrivit serviciului sau de presa, Vadim Krasnoselski a facut o astfel de solicitare…

- Președinta R. Moldova, Maia Sandu, afirma ca o misiune a Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) ar urma sa efectueze o vizita in R. Moldova, pina la sfirșitul saptaminii curente, in contextul situației tensionate din regiunea transnistreana, transmite zgd.md. „Din informațiile…