Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a lansat marti un apel la adoptarea unor masuri de construire a increderii pentru a limita tensiunile in regiunea Marii Negre, informeaza DPA. Toate partile trebuie sa dea dovada de cea mai mare transparenta posibila in legatura cu…

- Unul dintre pseudo-argumentele dușmanilor reunirii este cel potrivit caruia, în zilele noastre, granițele nu mai pot fi schimbate. Sau cel puțin nu în Europa. Oricum, nu în U.E. sau C.S.I. Vom demonta aceasta vesela și vinovata batere de câmpi. Schimbarea frontierelor…

- Negociatori ucraineni, rusi si reprezentanti ai separatistilor nu au reusit sa se puna de acord cu privire la un nou armistitiu in Donbas (estul Ucrainei) odata cu apropierea Pastelui ortodox, au anuntat joi mediatori ai OSCE, citati de France Presse. "Din pacate, niciun acord nu a fost incheiat",…

- Subiectul romanilor bolnavi de covid și inmormantați goi, fara nicio o urma de respect, poate ajunge pe masa ONU sau OSCE. Spune asta Catalin Raiu, membru al panelului de experti pe libertate religioasa la OSCE – Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa. Intr-un interviu acordat postului…

- Ministrii de externe ai G7 si seful diplomatiei europene au indemnat luni Rusia sa puna capat "provocarilor" sale si sa se angajeze in "dezescaladare" la frontierele Ucrainei unde si-a concentrat trupe, noteaza AFP."Lansam un apel Rusiei sa puna capat provocarilor si sa treaca imediat la o dezescaladare…

- Regatul Unit si Statele Unite ale Americii "se opun ferm" campaniei Rusiei de destabilizare a Ucrainei si au cerut Moscovei sa detensioneze situatia, a declarat duminica ministrul de externe britanic Dominic Raab, informeaza agentia de presa Reuters. "@SecBlinken (secretarul de stat al SUA, Antony Blinken)…