OSCE afirma ca alegerile din Ungaria nu au fost echitabile: Opozitia n-a avut nicio sansa!

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni, dupa anuntarea rezultatelor alegerilor parlamentare, ca "Ungaria este tara celor curajosi care au transmis clar Europei ca doresc un discurs cinstit si rezolvarea problemei care afecteaza acest continent", referindu-se la criza migratiei, relateaza MTI.…

- Alegerile din Ungaria nu au oferit partidelor de opozitie sanse egale, din cauza mai multor probleme care au afectat votul care a respectat totusi in general drepturile fundamentale, a anuntat luni Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), informeaza Reuters. "Cheltuielile excesive…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a afirmat ca in alegerile prezidentiale din Rusia nu au existat optiuni reale si ca scrutinul a fost marcat de presiuni asupra criticilor puterii, scrie Reuters.

- Coalitia Democratica din Ungaria (DK, de opozitie) a facut apel la Organizatia pentru Securitate si Cooperare din Europa (OSCE) "sa acorde o atentie speciala" voturilor pe care etnicii unguri din strainatate le vor trimite prin e-mail pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc la 8 aprilie in…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a avertizat marti asupra riscului escaladarii conflictului armat in estul Ucrainei, informeaza agentia Xinhua. "Peste tot observam ca partile se pregatesc sa continue conflictul sau chiar sa-l escaladeze", a declarat prin legatura…