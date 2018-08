Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea de observare a OSCE in estul Ucrainei a transmis marti pentru prima data ca a reperat echipamente militare moderne de conceptie rusa in teritoriile aflate sub controlul unor separatisti, unde Moscova a negat mereu ca i-ar sustine pe rebeli, relateaza AFP. Este una din extrem de putinele confirmari…

- 11 state membre ale Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) au publicat o declarație comuna cu privire la comemorarea a zece ani de la razboiul dintre Rusia și Georgia. Grupul informal al prietenilor Georgiei a cerut Moscovei sa-și retraga trupele din teritoriile georgiene ocupate…

- Europenii s-au aratat luni iritati de faptul ca au fost calificati drept ''inamici'' de catre Donald Trump si i-au cerut presedintelui american sa dea dovada de fermitate pentru a apara Ucraina in cursul intalnirii sale cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Helsinki, relateaza AFP si dpa, conform…

- Președintele Adunarii Parlamentare a Organizației pentru Securitate si Cooperare în Europa, George Tsereteli, se afla, începând de astazi și pâna joi, 28 iunie a.c., într-o vizita de lucru în Republica Moldova. Membrii delegației vor avea o…

- Insarcinatul cu afaceri al Statelor Unite pe langa Organizația pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), Harry Kamian, sustine ca Federația Rusa „deghizeaza livrarile militare in Donbas in așa-numitele convoaie umanitare”. Diplomatul a mentionat in acest sens ca, pe data de 24 mai, misiunea…

- Autoritatile din Ucraina au fost criticate de catre Organizatia de Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) si de organizatia neguvernamentala Reporteri fara Frontiere (RSF) pentru inscenarea asasinatului jurnalistului rus Arkadi Babchenko, relateaza site-ul postului BBC.

- Membrii Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE SMM) în Ucraina au înregistrat o creștere a numarului de încalcari a regimului de încetare a focului în regiunile est-ucrainene Donețk și Luhansk. …