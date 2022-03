Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2:15 Cel puțin patru explozii puternice au fost auzite in Kiev . Doua au fost in zona metroului din capitala, unde se adapostesc cel puțin 15.000 de oameni. UPDATE 1:29 Orașul ucrainean Izyum (regiunea Harkiv) a fost lovit de bombardamente, ucigand cel puțin trei civili, potrivit viceprimarului…

- UPDATE 1:00 Vladimir Zelenski a transmis un mesaj tarziu in noapte. Președintele ucrainean spune, in mesajul transmis live pe Facebook, ca "fiecare ocupant ar trebui sa știe: vor primi o respingere apriga de la ucraineni. Una de care iși vor aminti pentru totdeauna, respectiv ca nu ne vom da batuți!".Potrivit …

- Este a șaptea zi de cand Rusia a invadat Ucraina. Parașutiști ruși au aterizat in Harkov și au atacat unul dintre spitalele militare ale orașului, potrivit Agenției Independente de Informații din Ucraina și oficialilor militari ucraineni. Martorii spun ca bombardamentele au fost intensificate in oraș…

- Crește bilanțul victimelor in Ucraina, in urma atacurilor lansate de Rusia. Potrivit presei ucrainene, un copil a murit dupa ce o racheta a lovit o casa in orașul Chihuiiv, in apropiere de Harkov, in estul Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In contextul atacului Rusiei asupra teritoriului ucrainean, joi, in jurul orei locale 8, sute de parașutiști ruși au fost filmați deasupra orașului Harkov, al doilea ca marime din Ucraina. Trupe si vehicule militare blindate ruse au patruns, joi dimineata, in Ucraina dinspre Belarus, iar atacul nu s-a…

