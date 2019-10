Stiri pe aceeasi tema

- Filmul "Richard Jewell", cel mai recent lungmetraj regizat de Clint Eastwood, o drama inspirata din evenimente reale, va avea premiera mondiala la AFI Fest 2019, un festival organizat de American Film Institute (AFI) in luna noiembrie in orasul Los Angeles, informeaza indiewire.com. Primul trailer al…

- Filmul de animatie, regizat de Tim Johnson si Todd Wilderman, a generat, la nivel global, in primul weekend pe marile ecrane incasari totale de 31 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com. Lungmetrajul „Downton Abbey", bazat pe serialul britanic omonim, a coborat pe pozitia secunda, dupa ce,…

- Festivalul International de Film, Diaporama si Fotografie „Toamna la Voronet”, desfasurat la Gura Humorului, si-a desemnat castigatorii. Filmul „Tatal meu, Imre”, regizat de Andreea Stiliuc de la TVR Iasi, a fost desemnat cel mai bun film documentar. Andreea Stiliuc a declarat la Radio Iasi, ca filmul…

- Filmul „5 Minute / 5 Minutes Too Late”, scris și regizat de Dan Chișu, cu Mihai Calin și Diana Cavallioti in distribuție, va avea premiera mondiala in competiția celei de-a 35-a ediții a Festivalului...

- „A fost odata la... Hollywood/ Once Upon a Time in... Hollywood”, cel de-al noualea lungmetraj regizat de Quentin Tarantino, a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, cu incasari de putin peste 900.000 de lei, potrivit news.ro.Filmul, cu Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot…

- Scris si regizat de Marius Olteanu, Monstri. obtine o noua distinctie internationala la cel mai important festival de film din Muntenegru. O poveste despre compromisuri si decizii finale in viata de cuplu, pelicula a fost premiata cu Trofeul Golden Mimosa pentru cel mai bun scenariu la cea de-a 33-a…

- Scris si regizat de Marius Olteanu, Monstri. obtine o noua distinctie internationala la cel mai important festival de film din Muntenegru. O poveste despre compromisuri si decizii finale in viata de cuplu, pelicula a fost premiata cu Trofeul Golden Mimosa pentru cel mai bun scenariu la cea de-a 33-a…