- Lista completa a trofeelor atribuite in cadrul celor 23 de categorii de premii care au fost decernate la gala Oscar 2021. Premiile Oscar sunt atribuite in fiecare an pe baza voturilor exprimate de cei aproximativ 9.000 de membri ai Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences…

- Cea de-a 93-a gala a Premiilor Oscar și-a desemnat, duminica noapte, caștigatorii. Evenimentul a fost amanat cu doua luni din cauza pandemiei de COVID-19. Academia Americana de Film (Academy of Motion Picture Arts and Sciences – AMPAS), instituția care decerneaza premiile Oscar, a decis sa acorde, astfel,…

- Cea de-a 93-a gala a Premiilor Oscar are loc, anul acesta, la 25 aprilie, dupa ce a fost amanata cu doua luni din cauza pandemiei de COVID-19. Initial, ceremonia de decernare a premiilor Oscar trebuia sa aiba loc pe 28 februarie, insa criza sanitara declansata de noul coronavirus a determinat inchiderea…

- Printre celelalte productii cinematografice nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun film se afla drama despre dementa „The Father”, povestea gruparii Black Panther „Judas and the Black Messiah”, drama filmata partial in limba coreeana "Minari", deja celebrul si premiatul lungmetraj "Nomadland",…

- Un total de 366 de filme s-au calificat in acest an pentru o posibila nominalizare la principala categorie - cel mai bun lungmetraj - din programul galei de decernare a premiilor Oscar, au anuntat joi reprezentantii Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS),…