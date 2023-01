Stiri pe aceeasi tema

- Pelicula biografica ''Elvis'', comedia cu accente noir ''The Banshees of Inisherin'' si aventura in multivers ''Everything Everywhere All at Once'', se numara printre peliculele nominalizate marti la premiul Oscar in categoria ''cel mai bun film'', informeaza Reuters.

- Filmele nominalizate la premiile Oscar din 2023 au fost anuntate, astazi, de Academia Americana de film, pelicula "Everything Everywhere All at Once" avand cele mai multe nominalizari, la 11 categorii. Pentru cel mai bun film concureaza si "Elvis" sau "Avatar: The Way of Water".

- Jimmy Kimmel va fi gazda ceremoniei Oscar de anul acesta, programata in 12 martie, transmite BBC. Pentru categoria „cel mai bun film ar putea fi nominalizate”, printre alte producții noi, continuarea Top Gun, Avatar și Black Panther. Nominalizarile oficiale ar urma sa fie facute publice marți. Se așteapta…

- Filmul „The Fabelmans”, de Steven Spielberg, a caștigat Globul de Aur pentru cel mai bun film dramatic. Filmul despre educația lui Spielberg a devansat „Avatar: Calea apelor”, „Elvis”, „Tar” și „Top Gun”: Maverick” pentru premiul cel mare al serii. Cea de-a 80-a editie a premiilor acordate de Asociatia…

- "Avatar: Drumul apei" a depasit incasarile lui "Top Gun: Maverick" in primele trei saptamani in cinematografe, adunand 1,51 miliarde de dolari la nivel mondial incepand cu 16 decembrie, potrivit datelor Box Office Mojo citate de CNBC.

- Nominalizarile la Globul de Aur 2023 au fost anuntate luni, dupa ce, la inceputul acestui an, gala premiilor acordate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) nu a mai fost difuzata de NBC si boicotata de multe celebritati. Fii la curent cu cele…

