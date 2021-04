OSCAR 2021 Artiştii nominalizaţi nu vor fi obligaţi să poarte măşti sanitare în faţa camerelor La gala premiilor Oscar de anul acesta, artistii nominalizati si insotitorii lor nu vor fi nevoiti sa poarte masti sanitare in fata camerelor de filmare, insa organizatorii au cerut participantilor sa-si acopere nasul si gura cand se vor afla in afara obiectivului, relateaza EFE.



Revista Variety a oferit luni cateva detalii despre reuniunea pe care responsabilii premiilor Oscar au avut-o in cursul zilei cu cei nominalizati si cu publicistii de la Hollywood.



Variety a dat asigurari ca, avand in vedere ca gala din 25 aprilie va fi conceputa asemenea filmarilor la un lungmetraj… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

