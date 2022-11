Stiri pe aceeasi tema

- LIVE BLOG | A fost o noua duminica cu meciuri tari in campionatele de top din Europa, in prim-plan cu Barcelona – Athletic Bilbao 4-0 și AS Roma – Napoli 0-1. Tot duminica s-au mai jucat Southampton – Arsenal 1-1, Tottenham – Newcastle 1-2, Real Betis – Atletico Madrid 1-2 și Atalanta – Lazio 0-2. […]…

- A fost spectacol in Europa. Chelsea – Manchester United, capul de afis al zilei, s-a terminat la egalitate, scor 1-1, dupa ce Casemiro a marcat in minutul 90+4. A fost show si in Real Madrid – Sevilla. Tot azi, Dortmund si Bayern au obtinut victorii clare in Bundesliga. Dortmund a invins cu 5-0, iar…

- Barcelona ii va construi o statuie lui Lionel Messi. Starul argentinian, care evolueaza in prezent la PSG, a scris istorie pentru gruparea de pe Camp Nou, iar catalanii vor sa il rasplateasca pentru eforturile sale. Lionel Messi nu doar ca va avea o statuie, dar catalanii incearca din rasputeri sa il…

- Borussia Dortmund – Bayern 2-2 si AC Milan – Juventus 2-0 au fost meciurile „de foc” de astazi, din Europa. Toate rezultatele zilei, din campionatele puternice ale Europei, sunt aici. Erling Haaland a lovit din nou in Manchester City – Southampton 4-0. Norvegianul are cifre uluitoare: 20 de goluri marcate…

- Rezultate Liga Campionilor: Inter – Barcelona s-a incheiat 1-0. Catalanii lui Xavi au suferit o infrangere neașteptata și au emoții din nou pentru calificarea in faza eliminatorie din UEFA Champions League. Liverpool a trecut de Rangers. Napoli și Bayern, in schimb, și-au umilit adversarele. The post…

- A fost spectacol in cele mai tari campionate din Europa. Manchester City – Manchester United, derby-ul zilei, s-a incheiat 6-3. Erling Haaland si Phil Foden au facut show in etapa a 9-a din Premier League. In Spania, Real Madrid s-a incurcat cu Osasuna, scor 1-1, iar Barcelona este lider in premiera.…

- Karim Benzema scrie istorie la Real Madrid. Miercuri seara, la Helsinki, Real Madrid a caștigat cea de-a 5-a Supercupa a Europei dupa ce a invins-o pe Eintracht Frankfurt, scor 2-0. „Los Blancos” i-au egalat astfel pe cei de la Milan și Barcelona la numarul de trofee caștigate in aceasta competiție.…

- Real Madrid a caștigat miercuri seara Supercupa Europei, dupa ce a invins-o pe Eintracht Frankfurt, pe Stadionul Olimpic din Helsinki, cu scorul de 2-0, potrivit GSP.ro . Meciul care s-a jucat pe stadionul olimpic din Helsinki, cu o capacitate de 36.200 de locuri, a fost caștigat de Real Madrid care…