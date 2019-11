Stiri pe aceeasi tema

- Legaturile dintre directorul de la Piețe SA Timișoara, Ioan Nasleu, cel cu care Nicolae Robu a fost, anul trecut, in concediu, in SUA, și liderul interlop Lucian Boncu a continuat și dupa momentul in care primarul Timișoarei anunța ca ”Ionuț” i-a promis ca nu mai are contacte cu aceștia. Va reamintim…

- Toate masinile noi care vor fi vandute in statele UE incepand cu a doua parte a anului 2022 vor fi prevazute cu functii de siguranta. Noile functii constau in sisteme pentru franarea de urgenta, tehnologii de mentinere a directiei si dispozitive care detecteaza starea de oboseala/somnolenta, scrie incont.stirileprotv.ro.…

- Noul Guvern va mentine punctul de pensie conform prevederilor legale, cu marirea corespunzatoare de la 1 septembrie 2020, a declarat miercuri ministrul propus pentru Munca si Protectie Sociala, Victoria Violeta Alexandru, in timpul audierilor din Comisiile reunite de Munca si Egalitate de Sanse ale…

- Cantec, joc și voie buna! Asta ii așteapta pe timișoreni, dar și pe turiști, la sfarșit de saptamana in Piața Traian. De joi și pana duminica are loc „Sarbatoarea toamnei”, la Targul anual de produse tradiționale deschis de societatea de piețe a orașului, la inițiativa directorului liberal…

- Prima ediție a targului de produse tradiționale țaranești, organizata de societatea Piețe SA, s-a deschis ieri in Piața Traian, dupa o investiție de mai multe zeci de mii de euro. The post Aglomerație mare in Piața Traian din Timișoara, la Targul de produse tradiționale appeared first on Renasterea…

- Forfota mare, in jurul orei 16.00, in Piața Traian din Timișoara. Acest loc a fost mai neincapator ca niciodata. Numeroși cetațeni, mai ales persoane ieșite la pensie sau aflate aproape de varsta pensionarii, s-au adunat in piața pentru a participa la Targul de Produse Tradiționale. Este primul eveniment…

- Forfota mare, in jurul orei 16.00, in Piața Traian din Timișoara. Acest loc a fost mai neincapator ca niciodata. Numeroși cetațeni, mai ales persoane ieșite la pensie sau aflate aproape de varsta pensionarii, s-au adunat in piața pentru a participa la Targul de Produse Tradiționale. Este primul eveniment…