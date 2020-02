Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Orza, fost viceprimar al Timișoarei, singura persoana care a reușit sa caștige ca și candidat idependent funcția de consilier local in orașul de pe Bega, a fost invitat in aceasta seara la PRESSALERT LIVE, in studiourile on.set. Orza se numara printre cele patru persoane care și-au anunțat pana…

- Chiar daca sunt mai putin de sase luni pana la alegerile locale din acest an, lista candidatilor pentru Primaria Timisoara nu a fost finalizata. Pana acum, sunt anuntate cinci candidaturi: Nicolae Robu (PNL), Dominic Fritz (USR), Marius Craina (Pro Romania), Gabriel Tomescu (Partidul Verde) si Adrian…

- Nicolae Robu a refuzat sa raspunda provocarii lansate, aseara, de Dominic Samuel Fritz, candidatul USR la Primaria Timișoara, care l-a invitat sa participe la o dezbatere directa pe tema „(ne-)realizarilor”. Așa cum era de așteptat, primarul Timișoarei nu va participa la o astfel de dezbatere. In mai…

- Fostul viceprimar taranist al Timisoarei, Adrian Orza, s-a decis sa candideze la functia de primar al municipiului de pe Bega. El va candida ca si independent, dar aproape sigur va fi sprijinit de PSD in demesul sau. Orza afirma ca principalul motiv pentru care va candida este faptul ca i-au cerut multi…

- Adrian Orza și-a anunțat, astazi, pe pagina sa de Facebook, intenția de a candida, din nou, pentru funcția de primar al Timișoarei. ”AAm luat decizia, dupa o indelungata chibzuința de a-mi anunța intenția de a candida la Primaria Timișoara. Sunt cateva motive care au stat la baza acesteia, dar astazi…

- Samuel Dominic Fritz și-a lansat, in aceasta seara, candidatura pentru funcția de primar al Timișoarei, prezentandu-și viziunea pentru 2030. In deschidere, președintele USR Timiș, Cristian Moș, a anunțat ce nu va face candidatul cand va ajunge primar. ”Nu-și va suna șoferul sa vina cu limuzina, sa-l…

- Surpriza de proportii pe esichierul politic timisorean! Fostul viceprimar taranist Adrian Orza este cotat cu prima sansa pentru a candida la scaunul de primar al Timisoarei, sustinut de PSD. Mai exact spus, Orza ar putea candida in contul unei aliante formate la nivel local intre PSD si Forta Nationala.…

- Prevederea in bugetul national a sumei de 40 de milioane de lei pentru constructia centurii sud de ocolire a Timisoarei a fost anuntata ca o mare victorie de catre primarul liberal al Timisoarei. Principalul sau contracandidat la viitoarele alegeri, USR-istul Dominic Samuel Fritz, spune ca suma e total…