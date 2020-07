Ortodoxul musulman Un ortodox s-a mutat intr-un cartier musulman. Ortodoxul fara sa-i pese de sentimentele vecinilor sai, si mai ales de foamea lor si de poftele trezite in ei de mirosurile din aer, se apuca sa-si friga in fiecare zi cate un gratar din carne de porc. Musulmanii au decis ca teroarea asta nu poate sa mai continue astfel, asa ca au trimis o comisie la ortodox, sa-i explice in ce cartier locuieste el, ca acum este Ramadan si nu se poate manca altfel de carne decat de pește, si sa se abtina de la gratarele sale. Ba, potrivit ar fi ca sa se lepede de fosta sa credinta, si sa se alinieze credintei comune… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

