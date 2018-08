Ortodoxie vs capitalism, studiu de compatibilitate

Emilia Diaconescu: AMINTIRI (VESELE,TRISTE) DIN VIATA MEA DE PROFESOR LA BRANESTI

In vara lui 1974, prospătă absolventă a Facultătii de Istorie, primeam (ca sefa de promotie), la alegerea mea, postul de profesoara la Liceul Real-Umanist Branesti (Ilfov). La câteva zile dupa repartitie, am mers in recunoastere, cu sora… [citeste mai departe]