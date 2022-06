Stiri pe aceeasi tema

Campioana Romaniei CFR Cluj va juca impotriva campioanei Armeniei, FC Pyunik Yerevan in primul tur preliminar al UEFA Champions League, adversar decis in urma tragerii la sorți de marți, de la Nyon. Primul meci se va juca in Armenia in 5 sau 6 iulie, iar returul in Gruia in 12 sau 13 iulie.

Un mercenar rus care a capatat notorietate pentru macelarirea prizonierilor de razboi și a civililor din Donbas a fost ucis de un lunetist ucrainean intr-o contraofensiva in Harkov.

Ministerul rus de Externe este ingrijorat de informațiile privind o noua operațiune antitero in nordul Siriei condusa de Turcia.

Turcia nu va astepta "permisiunea" SUA pentru a lansa o noua ofensiva in Siria, a declarat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, conform unor afirmatii transmise duminica de media turce, informeaza AFP.

Boxerul roman Razvan Cristian Filip a fost invins de sarbul Sergej Kalcugin la puncte, cu o decizie de 5-0, intr-un meci desfasurat marti in primul tur al categoriei +92 kg, din cadrul Campionatelor Europene de box pentru seniori de la Erevan (Armenia), conform Agerpres.

Mii de susținatori ai opoziției s-au adunat duminica in capitala Armeniei, Erevan, pentru a protesta fața de "concesiile" facute de guvern Azerbaidjanului in urma victoriei Baku asupra Karabakhului, cunoscut anterior sub numele de Nagorno-Karabah, informeaza ziarul turcesc Dailysabah.

Mii de persoane au protestat duminica in capitala Armeniei, Erevan, pentru a avertiza guvernul fata de orice concesie facuta Azerbaidjanului in conflictul asupra enclavei azere cu populatie majoritar armeana Nagorno-Karabah, transmite AFP citat de Agerpres.

Un oficial occidental a confirmat ca Rusia și-a reorganizat comandamentul operațiunilor sale din Ucraina, generalul care se afla acum la conducere avand o experiența vasta in Siria, scrie BBC, potrivit mediafax.