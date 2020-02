Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat miercuri ca anul acesta va trimite cinci atasati agricoli "in zone mai interesante pentru agricultura romaneasca", primele tari vizate fiind cele in care Romania are un volum mai mare la export.



"Avem un proiect si am inceput discutiile cu Ministerul Afacerilor Externe, sa trimitem anul acesta cinci atasati agricoli in zone mai interesante pentru agricultura romaneasca, in primul rand in zona Golfului. Este un proiect mai vechi, dar anul acesta chiar o sa-l facem, pentru ca am prins bani in buget pentru cinci atasati.…