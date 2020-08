Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, prezent vineri intr-o comuna din Alba, a dat asigurari ca, in pofida productiei diminuate de cereale in acest an, din cauza secetei, va fi suficient grau pentru panificatie."Din cauza secetei, productia de cereale de anul acesta a…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, vineri, la Mihalt, in judetul Alba, ca, prin viitorul Program National Strategic, fermierii vor fi stimulati sa intre in cooperative pentru a-si putea vinde produsele. "Asistam cu totii la un fenomen paradoxal. Desi…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine din rasele Bazna si/sau Mangalita pentru activitatea de reproductie, potrivit Agerpres.Pe 17 iunie, Camera a aprobat, ca for decizional, proiectul de lege privind Programul…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat ca o suma de circa 6 – 6,5 miliarde de euro va fi alocata din programul pentru cresterea rezilientei pentru mari investitii in infrastructura de irigatii, de desecare si drenaj, precum si in cea de prevenire a eroziunii solului. „Am decis cu premierul sa…

- Deputatii au aprobat, miercuri, cu 233 de voturi 'pentru', proiectul de lege privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine din rasele Bazna si/sau Mangalita pentru activitatea de reproductie potrivit Agerpres. Proiectul are ca obiect de reglementare aprobarea unei scheme multianuale…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat ca programul de creștere a porcilor din rasele Bazna și Mangalița a fost schimbat in acest an, la cererea crescatorilor, și a fost simplificat, astfel incat aceste rase sa nu fie considerate unele cu risc de abandon in urmatorii ani. „La cererea Asociației…

- Niciun procesator din Romania nu a accesat schema pentru acordarea unui ajutor pentru depozitarea privata a anumitor produse agroalimentare, intrata in vigoare in 7 mai, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa la Alba, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. …