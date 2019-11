Stiri pe aceeasi tema

- Toate programele de sprijin aflate in derulare, care sunt bugetate, aprobate prin legi si notificate la Comisia Europeana vor fi continuate, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, scrie Agerpres. "Toate programele de sprijin aflate in derulare, care…

- Conform unui comunicat al APIA, din aceasta suma, 1,030 miliarde euro sunt pentru Campania 2019, cu surse de finantare din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) + cofinantare de la Bugetul National (BN), pentru un numar de 640.858 fermieri,…

- Adrian Oros, ministrul Agriculturii, este parlamentar PNL si profesor universitar, doctor in medicina veterinara. In varsta de 54 de ani, acesta este deputat de Cluj, profesor universitar doctor in medicina veterinara la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Cluj. In 2014, ANI…

- Comisiile parlamentare de specialitate incep, marti, dupa ora 9.00, audierea persoanelor propuse de premierul desemnat Ludovic Orban pentru posturi de miniștri in echipa sa executiva. Ion Marcel Boloș, nominalizat la Ministerul Fondurilor Europene, deschide lista audierilor. Urmeaza, Victor Costache,…

- Sesiunile de primire a proiectelor in desfasurare in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 sunt in derulare pentru opt submasuri, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), intr-un comunicat de presa, transmis miercuri AGERPRES. Astfel, in cazul sM17.1…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a planificat desfasurarea ultimelor sesiuni de depunere a cererilor de sprijin pentru schemele de ajutor de stat – Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite si Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor.…

- „Solicit public demiterea ministrului Agriculturii, Petre Daea, ca urmare a raportarii fix din pix a productiilor de porumb catre Comisia Europeana! Ceea ce se discuta în urma cu câteva luni bune, stârnind consternare, înfrigurare si îngrijorare pe culoarele institutiilor…

- fermierulargesean.ro: Peste 200 milioane lei au fost platiți beneficiarilor Programului de sprijin pentru tomate in Ciclul I. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) informeaza ca in data de 6 august a fost platita ultima tranșa catre fermierii inscriși in ciclul I al Programului de sprijin…