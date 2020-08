Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, joi, la Timisoara, ca si in acest an Romania va exporta grau, in marja a circa 3 milioane de tone, fara a afecta necesarul intern, chiar daca productia va fi mai mica din cauza secetei. Potrivit acestuia, din cele 2.900.000 hectare insamantate in toamna,…

- „Exista speranța” ca anul acesta prețul painii sa nu creasca Foto: Arhiva. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat astazi, la Timișoara, ca exista speranța ca anul acesta prețul pâinii sa nu creasca. El a afirmat ca, potrivit specialiștilor, cantitatea de grâu recoltata…

- Productia maxima de grau din acest an ar putea fi de 5 – 5,5 milioane de tone, fata de anii buni, in care a fost de 7 sau chiar 9 milioane de tone de grau, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. „Estimarile sunt destul de aproximative. Avem facute estimari si de catre…

- O seceta precum cea de acum nu a mai fost in Romania de 50-60 de ani, pana la acesta ora fiind afectate 1,4 milioane de hectare de culturi, afirma ministrul Agriculturii, Adrian Oros. „E o seceta extrema si puternica, ce s-a instalat in aceasta parte a Europei, nu numai in Romania, care se suprapune…

- "Din cauza secetei puternice, specialiștii spun ca de zeci de ani nu a mai fost o așa seceta, o buna parte din producțiile insamanțate toamna trecuta o sa fie afectata. Pana acum, din evaluarile facute de echipele chemate de fermieri, aproape un milion de hectare au fost afectate intr-un grad mai…

- Romania poate cheltui 1% din totalul fondurilor alocate pentru dezvoltare rurala, respectiv 80 de milioane de euro, pentru sprijinirea fermierilor si agricultorilor afectati de criza Covid-19, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, intr-un briefing de presa, informeaza AGERPRES . El…