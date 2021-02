Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD de Alba, Calin Matieș, a transmis un memoriu președintelui ANSVSA, prin care solicita redeschiderea targurilor de animale, una dintre principalele sale promisiuni din campania electorala. In cadrul unei emisiuni la un post regional de radio, Calin Matieș a declarat ca deja are acordul…

- Romania a incasat din exporturile de seminte de floarea-soarelui in tarile intra si extracomunitare peste 413,9 milioane de euro in perioada ianuarie-septembrie 2020, in scadere cu 13,2%, fata de intervalul similar din 2019, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut, vineri, 8 ianuarie a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Afacerilor…

- Romania a exportat, in primele noua luni ale acestui an, o cantitate de 7,64 milioane de tone de grau si porumb, in scadere cu aproape 14% fata de aceeasi perioada din 2019, in timp ce incasarile au inregistrat un recul de 11,4%, pana la 1,47 miliarde de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii…

- Negocierile purtate la nivel central pentru noul Guvern i-au determinat și pe crescatorii de animale sa intre in joc. Asociațiile grupate in Federația Crescatorilor de Ovine și Caprine din Romania “Romovis” se implica direct in desemnarea noului ministru al Agriculturii.

- Politic Patru ani de mandat in cifre/ Senatorul Eugen Pirvulescu a luat cuvantul in plen de 119 ori și și-a trecut in cont 44 de inițiative legislative noiembrie 18, 2020 16:16 Vicelider al Grupulului parlamentar al Partidului National Liberal și membru in Comisia pentru munca, familie si protectie…