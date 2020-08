Oros: Romania a fost lovita crunt de o seceta pedologica cum nu a mai fost de zeci de ani/ Bugetul Ministerului Agriculturii, suplimentat cu 3,4 miliarde de lei, ceea ce ne permite sa acordam despagubiri

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a fost suplimentat cu 3,445 miliarde de lei, iar acest lucru ne permite sa acordam despagubiri pentru seceta asa cum nu s-a mai facut de multi ani, a anuntat, vineri, ministrul de resort, Adrian Oros. "Azi, in sedinta de Guvern, bugetul…

- ”Romania a fost lovita crunt de o seceta pedologica cum nu a mai fost de zeci de ani (...) Desi este un an foarte dificil, contrangerile bugetare sunt foarte mari, in ciuda fake-news-urile lansate mai ales azi de cei care sunt obisnuiti sa vanda iluzii si care au adus securitatea alimentara a Romaniei…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat, vineri seara, la finalul sedintei de Guvern, ca bugetul Ministerului Agriculturii a fost suplimentat cu 3,4 miliarde de lei, ceea ce ne permite acordarea de subventii fermierilor afectati de seceta.”Romania a fost lovita crunt de o seceta pedologica…

