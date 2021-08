Stiri pe aceeasi tema

- Productia totala de porumb boabe se va situa in acest an in jurul valorii de 13,7 milioane de tone, iar cea de floarea-soarelui la 3,2 milioane de tone, dupa cum arata primele estimari realizate la aceste culturi, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros."In ceea ce priveste…

- Productia totala de porumb boabe se va situa in acest an in jurul valorii de 13,7 milioane de tone, iar cea de floarea-soarelui la 3,2 milioane de tone, dupa cum arata primele estimari realizate la aceste culturi, a declarat pentru AGERPRES ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros.…

- Productia de cereale a depasit, pana la aceasta data, 15 milioane de tone, graul si orzul inregistrand anul acesta cifre-record, de 11,4 milioane de tone, respectiv 1,9 milioane de tone, a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Oros, care a adaugat ca " ministerul si ministrul nu au niciun merit…

- „Anul trecut, seceta a fost doar in zona Marii Negre, dar anul acesta este in aproape toate zonele in care se cultiva cereale. Noi, anul acesta, am avut un an bun, pentru ca in zona țarii noastre regimul precipitațiilor a fost optim și se pare ca vom mai avea producții record.In Ucraina, in Rusia, fenomenul…

- „Anul trecut, seceta a fost doar in zona Marii Negre, dar anul acesta este in aproape toate zonele in care se cultiva cereale. Noi, anul acesta, am avut un an bun, pentru ca in zona țarii noastre regimul precipitațiilor a fost optim și se pare ca vom mai avea producții record.In Ucraina, in Rusia, fenomenul…

- „Haideți sa le explicam oamenilor cum se formeaza prețul la paine. Va amintiți ca anul trecut, din cauza secetei, producția de grau a fost diminuata cu aproape 40%. Asta ar fi insemnat ca prețurile ar fi trebuit sa explodeze. Nu s-a intamplat așa, a fost o creștere minora anul trecut. De ce? Prețul…

- Programul „Tomata” a avut „impact zero” in patru ani in care s-au cheltuit aproape 200 de milioane de euro, pentru ca importurile de rosii au crescut in toata aceasta perioada, iar programul a fost fraudat „in foarte multe locuri”, sustine ministrul Agriculturii, Adrian Oros. „De aceea, la cererea legumicultorilor,…

- Lansat in 2017 de Liviu Dragnea și Petre Daea, ministrul Agriculturii din acea perioada, programul Tomata, care a cheltuit 200 de milioane de euro a avut impact zero pe piața. Importurile de roșii, pentru ca importurile de roșii au crescut in toata aceasta perioada, iar programul a fost fraudat „in…