- Stocurile de alimente sunt foarte mari, mai ales la producatorii romani, si sunt suficienti miei pentru masa de Paste, a declarat, luni, la Digi 24, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Exista foarte multe stocuri, mai ales la producatorii romani. Nu stiu exact cum stau…

- Romania si Europa nu se afla in situatia de a se bloca sau de a intra in criza alimentara, iar coridoarele "verzi" de transport al alimentelor si inputurilor functioneaza, a declarat, joi, la Digi 24, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "La aceasta ora, Romania si…

- Ministrul desemnat pentru preluarea portofoliului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a primit miercuri aviz pozitiv din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului. El i-a acuzat pe social-democrati ca au aranjat angajari fara concurs pentru coafeze si politisti.

- Ultimii cinci ministri propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati miercuri in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, miercuri, in ultima zi de audieri, sunt asteptati in fata deputatilor…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat miercuri ca anul acesta va trimite cinci atasati agricoli "in zone mai interesante pentru agricultura romaneasca", primele tari vizate fiind cele in care Romania are un volum mai mare la export. "Avem un proiect si am…

- PNL a aprobat noul Cabinet, care are aceeasi componenta ca cel anterior. Orban: "Sunt multumit de activitatea fiecarui ministru" Liderul liberalilor, prim-ministrul desemnat Ludovic Orban, a anuntat luni ca Biroul Executiv al PNL a aprobat in unanimitate componenta Cabinetului pe care il va…