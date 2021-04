Stiri pe aceeasi tema

- "PNRR nu a fost respins. Noi suntem intr-un dialog continuu, atat cu Comisia, cat si cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Lucram la aceste fise pentru fiecare proiect in parte inca de anul trecut. Dupa schimbarea Guvernului, am reluat activitatea cu noua conducere a ministerului, intre…

- Proiectele incluse in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pe zona de irigatii, in valoare 2,5 miliarde de euro, vor fi sustinute in continuare, pentru ca se pliaza foarte bine pe cerintele Comisiei Europene, afirma ministrul de resort, Adrian Oros, arata Agerpres. Anterior, ministrul…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost trimis oficial la Bruxelles, o decizie in acest sens urmand sa fie luata saptamana viitoare, a declarat, joi, Cristian Ghinea, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene. "Este un fake news care circula din pacate, ca ar fi respins Comisia…

- Planul National de Redresare si Rezilienta propus de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a fost adoptat miercuri de Guvernul Romaniei, in a doua lectura, odata cu Memorandumul care mandateaza acest minister pentru a desfasura negocierile pe document cu Comisia Europeana, relateaza…

- Planul National de Redresare si Rezilienta propus de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a fost adoptat miercuri de Guvernul Romaniei, in a doua lectura, odata cu Memorandumul care mandateaza acest minister pentru a desfasura negocierile pe document cu Comisia Europeana. ‘Avem un…

- Federația Romana de Rugby (FRR) a aplicat pentru obținerea de fonduri europene in vederea construcției de baze sportive in 26 de localitați din Romania in care exista echipe de rugby, anunța frr.ro. Valoarea investițiilor ce se vor derula in perioada 2021 - 2025 se ridica la 18 milioane de euro.…

- In calitate de participant la dezbaterea publica organizata pentru actualizarea Planului Național de Redresare și Reziliența, desfașurata la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, vicepreședintele pentru Regiunea Sud-Vest al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania, Aladin Georgescu,…

- Comisia Europeana a trimis observatii asupra unor componente ale Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar realitatea este ca Romania nu a transmis un Plan ci doar niste bucati, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marius Vasiliu, in cadrul…